Medeiros leva ao Governo aspiração por um auditório

A construção de um auditório na Ribeira Brava voltou a ganhar força política, com o director regional da Cultura, Matheus Gaspar, a assumir o compromisso de levar essa aspiração ao Governo Regional, um desejo deixado mais uma vez pelo presidente do município.

Na abertura da 5.ª edição da Semana da Cultura, o responsável reconheceu que se trata de uma necessidade sentida no concelho. “A Ribeira Brava anseia por essa resposta. É um facto”, afirmou, garantindo que fará chegar essa mensagem com o objectivo de acelerar o processo.

Sem avançar prazos, Medeiros Gaspar admitiu, ainda assim, que o Governo já demonstrou, em várias ocasiões, compreender a importância do investimento. “Vou levar essa mensagem para que se procure acelerar dentro do possível, para que venha a ser em breve uma realidade”, disse.

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O governante considerou que a criação de um auditório poderá fazer a diferença na capacidade de resposta cultural do concelho, permitindo acolher com melhores condições iniciativas como a própria Semana da Cultura.

Na mesma intervenção, sublinhou a dimensão do evento, descrevendo-o como um conjunto de “janelas” abertas à comunidade, com mais de 30 iniciativas que cruzam diferentes áreas artísticas e procuram captar públicos distintos.

A Semana da Cultura da Ribeira Brava decorre ao longo da próxima semana, mobilizando associações, escolas e instituições locais num programa que aposta na diversidade e na valorização da criatividade.