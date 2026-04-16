Mais de 160 participantes nas IX Jornadas de Educação do SIPE

As IX Jornadas de Educação, organizadas pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira, realizam-se já este sábado, dia 18 de Abril, a partir das 9 horas, no hotel Baía Azul, no Funchal. Mais de 160 pessoas já confirmaram a sua participação no evento, que terá como mote 'Escolas com Sentido: Simplificar, Inovar e Valorizar'.

A cerimónia de abertura deverá contar com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira; e de Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal. Este será um momento de reflexão e de partilha com especialistas e líderes educativos "em torno dos caminhos necessários para transformar a escola contemporânea, entre os quais se destacam Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação; Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação; Gorete Pereira, da Universidade da Madeira ou João Costa, director da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva".

Tendo em conta o tema destas jornadas, “é importante discutir mais, pensar melhor, sugerir alterações, fazer novas propostas e vamos mostrar estratégias de inovação, de educação inclusiva e de como é fundamental o papel das lideranças na construção de uma escola com sentido”, afirma Júlia Azevedo, presidente do SIPE.



Sandra Nogueira, do SIPE Madeira, acrescenta que este encontro “será uma oportunidade para, em conjunto, se reflectir sobre questões curriculares, pedagógicas e organizacionais, que, queremos, favoreçam a coesão e a continuidade educativa nos primeiros seis anos de escolaridade, bem como sobre a utilização de materiais educativos, quando mobilizados intencionalmente para estimular a criatividade, a experimentação e o pensamento crítico, reforçando o papel do recurso pedagógico como mediador do processo de ensino-aprendizagem”.



Com esta iniciativa do SIPE, Sandra Nogueira e Júlia Azevedo defendem que “construir escolas com sentido, para alunos, professores e comunidades, implica simplificar processos, inovar práticas e valorizar pessoas”.

