Rubina Leal disponível para colaboração institucional com novo Representante da República

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira felicitou o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira pela sua nomeação como Representante da República para a Região, na sequência da decisão tomada pelo Presidente da República, António José Seguro.

Em nota, Rubina Leal expressou votos de um mandato "profícuo" no exercício das novas funções, sublinhando a importância do cargo no quadro institucional da Região.

Rubina Lea manifestou, igualmente, "inteira disponibilidade" para a manutenção de uma cooperação institucional leal, franca e construtiva, ao serviço da Região e dos madeirenses e porto-santenses.

A Presidente da Assembleia Legislativa assinala o percurso profissional e cívico do juiz desembargador Paulo Barreto, reconhecido na sociedade madeirense, bem como as qualidades de isenção, imparcialidade e competência técnica que lhe são atribuídas.