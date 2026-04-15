Paulo Cafôfo felicita Paulo Barreto pela nomeação como Representante da República na Madeira

O líder parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, felicitou Paulo Barreto pela sua escolha como Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Paulo Barreto é o novo Representante da República O juiz desembargador Paulo Barreto é o novo Representante da República na Madeira, apurou o DIÁRIO.

"As minhas felicitações ao Juiz Paulo Barreto por ter sido escolhido pelo Presidente da República, como Representante da República para a Região Autónoma da Madeira", começa por dizer.

Acrescenta ainda que lhe reconhece "qualidades pessoais e enquanto magistrado, com um percurso marcado pela independência e rigor", bem como "um profundo conhecimento da realidade da Região".

"Estas características, aliadas à sua idoneidade, ponderação e competência, conferem-lhe particulares condições para o exercício da função com equilíbrio, responsabilidade e respeito pelos valores autonómicos", salientou o socialista.