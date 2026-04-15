Albuquerque enaltece “boa escolha” de Paulo Barreto como Representante

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, classificou como “boa” a escolha de Paulo Barreto como Representante da República para a Região.

“Acho que é uma boa escolha, é um magistrado prestigiado, independente, madeirense e com o exemplo do ponto de vista da sua credibilidade de cidadania perante a sociedade madeirense, acho que fará um excelente lugar”, disse o governante madeirense, em declarações à comunicação social.

Miguel Albuquerque aproveitou para frisar a disponibilidade do Governo Regional em colaborar com o novo Representante.

Paulo Barreto é o novo Representante da República O juiz desembargador Paulo Barreto é o novo Representante da República na Madeira, apurou o DIÁRIO.

O líder do Executivo regional teceu largos elogios a Paulo Barreto, lembrando que foi Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, onde "exerceu as suas funções de forma exemplar", apontando tratar-se de "um jurista com grande gabarito". Além disso, anumerou como qualidades a independência, o facto de ser madeirense, de ter "sensibilidade e perfeito entendimento do que são os valores da Região".

Trata-se, disse Albuquerque, de uma pessoa que "conhece profundamente a sociedade madeirense", pelo que "tem todas as condições para exercer o cargo de forma exemplar".

Na primeira reunião com o novo Representante da República para a Região, Albuquerque espera tratar de questões relacionadas com a soberania, a defesa, a segurança, a mobilidade e as finanças regionais.