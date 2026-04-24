Meloni defende união na NATO e critica tensão entre EUA e Espanha

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendeu hoje a união entre os membros da NATO, salientando que a tensão entre os Estados Unidos e Espanha é negativa,

"Não vejo a tensão entre os Estados Unidos e Espanha como positiva", referiu Meloni em declarações em Nicósia, defendendo que "a NATO deve manter-se unida".

A líder italiana respondia, à margem do Conselho Europeu informal, a questões sobre uma notícia da agência Reuters, citando uma fonte governamental norte-americana, referente a um email interno do Pentágono (departamento de Defesa) apresentando opções para o Governo dos EUA "punirem os aliados" da NATO que, no entender de Washington, não apoiaram os ataques ao Irão iniciados em final de fevereiro, incluindo a Espanha.

Giogia Meloni defendeu ainda o reforço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, no acrónimo inglês), "uma vantagem de que todos dispomos".

Também em Chipre, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, esclareceu que "a posição do Governo de Espanha é clara: absoluta colaboração com os aliados, mas sempre dentro do quadro da legalidade internacional".

Espanha recusou-se também a acolher as exigências norte-americanas relativas ao aumento da contribuição nacional para a organização.

A NATO veio já esclarecer que o seu tratado fundador não prevê mecanismos para suspensão de um membro.