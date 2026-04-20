Madeira

Albuquerque aguarda reunião com Montenegro

Presidente diz que encontro visa questões fundamentais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta segunda-feira que está a aguardar que o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, marque uma reunião, após contacto feito na passada sexta-feira.

“Falei na sexta-feira, agora estou à espera que ele marque a reunião, porque temos questões fundamentais para resolver”, disse.

As declarações foram prestadas à margem da cerimónia de abertura do ginásio ‘Academia da Força Club’, no Edifício Living Funchal, no Funchal, depois de o pedido de encontro ter sido anunciado à chegada ao Congresso Regional do PSD Madeira.

