"Madeira sai beneficiada" com nomeação no novo Representante da República

O PS-Madeira considera que a Região "sai beneficiada" com a escolha de Paulo Barreto para Representante da República.

Numa publicação na página do partido na rede social Facebook, apontam que o Juiz Desembargador, "sendo madeirense e um dos magistrados mais prestigiados do País, possui o perfil ideal para um cargo que exige conhecimento da realidade regional, diplomacia e rigor institucional".

Na leitura de Célia Pessegueiro, a escolha de Paulo Barreto mostra que o Presidente da República está "atento a todo o País e, neste caso, aos territórios insulares".

A escolha de um madeirense com um currículo tão distinto e conhecedor da realidade e das aspirações da Região Autónoma da Madeira e das suas gentes é a prova de um Presidente da República atento a todo o País e, neste caso, aos territórios insulares. Célia Pessegueiro, presidente do PS-Madeira

Numa nota enviada às redacções, a líder do PS-Madeira reforça que essa atenção de António José Seguro em relação à Autonomia regional já havia sido evidenciada no decorrer da campanha eleitoral e em momentos anteriores.