Eduardo Jesus destaca aposta na leitura e legado de Luiza Helena Clode

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou esta quinta-feira, 23 de Abril, a aposta na leitura como veículo de promoção cultural durante a inauguração da exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural', dedicada a Luiza Helena Clode, patente no Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Durante a inauguração da mostra, o governante sublinhou que o momento está integrado no Falemos – Festival do Livro e da Leitura de 2026, no qual o Executivo regional tem vindo a “apostar fortemente como veículo promocional da cultura através da leitura”.

Eduardo Jesus referiu ainda que a homenagem a Luiza Helena Clode se justifica pelo seu percurso ao longo de várias décadas na cultura madeirense, recordando o seu papel activo na defesa e promoção cultural, bem como a sua passagem pelo Museu de Arte Sacra do Funchal, que classificou como “um momento excepcional para a cultura da Madeira”.

O governante destacou, em particular, a dedicação da autora aos públicos mais jovens, considerando que o investimento na infância revela “uma visão muito mais longa” do que a gestão corrente da cultura. Nesse contexto, apontou também o desenvolvimento dos serviços educativos nos museus da Região, salientando que estes têm contribuído para uma maior adesão do público jovem às infra-estruturas culturais.

Antes da visita à exposição, a organização deu nota da colaboração da família de Luiza Helena Clode, que disponibilizou informação e materiais do seu arquivo pessoal, permitindo enriquecer o conteúdo expositivo. A mostra foi concebida como um “caleidoscópio” da actividade intelectual e artística da autora, evidenciando as interligações entre as várias áreas do seu percurso ao longo das décadas.