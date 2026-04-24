Movimentos de dinheiro na rede SIBS cresceram 3,6% na Madeira

Os montantes dos levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático na Madeira aumentaram 3,6% no 1.º trimestre de 2026, para 710,7 milhões de euros (2,7% do total nacional), isto comparativamente ao período homólogo (inferior ao país, +4,5%). "Este crescimento ficou a dever-se, sobretudo, ao aumento de 5,7% verificado nas compras através de TPA (+7,7% a nível nacional), uma vez que os levantamentos registaram uma diminuição homóloga de 2,7% (-4,3% no País)", informa a DREM, com base nos dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS).

"Por origem do cartão, importa referir que o acréscimo global anteriormente mencionado resultou do aumento homólogo de 4,8% observado nos movimentos com cartões nacionais, já que os internacionais diminuíram 0,9%. No todo nacional, as variações foram de +4,8% e de +1,1%, pela mesma ordem", destaca.

Nota que, "desagregando os levantamentos em nacionais e internacionais, observa-se que, no 1.º trimestre do corrente ano, os primeiros totalizaram 153,1 milhões de euros, enquanto os segundos somaram 12,7 milhões de euros, representando variações homólogas de -2,0% e de -10,6%, respetivamente".

"Por sua vez, as compras através de TPA feitas com cartões nacionais rondaram os 410,6 milhões de euros, um aumento de 7,6% face ao 1.º trimestre de 2025, enquanto as realizadas com cartões internacionais ascenderam a 134,2 milhões de euros, equivalendo a um crescimento de 0,1% em relação ao período homólogo", denota a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Por outro lado, "analisando o total das compras por forma de compra - presenciais e online - verifica-se que as variações homólogas foram de +6,9% e -12,6%, respetivamente, sendo que as compras online representaram apenas 5,2% do total".

Por fim, "no 1.º trimestre de 2026, as compras realizadas através de TPA concentraram-se maioritariamente nos setores do 'Comércio por grosso e a retalho' (58,8% do total) e das 'Atividades de alojamento e restauração' (21,2% do total). Nestes setores, foram observados aumentos homólogos de 8,5% e 1,8%, respetivamente", conclui a análise.