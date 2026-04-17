Câmara de Lobos recebe Bandeira da Rede de Cidades e Vilas que Caminham

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos recebe, no próximo dia 20 de abril, pelas 12h00, nos Paços do Concelho, a Bandeira da Rede de Cidades e Vilas que Caminham, numa cerimónia que incluirá a assinatura de um protocolo com o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM).

Em nota emitida, a autarquia sublinha que a adesão a esta rede, que integra cerca de 50 municípios portugueses e mais de 80 espanhóis, "representa um passo significativo no compromisso do município com a promoção da mobilidade sustentável, a valorização do espaço público e a melhoria das condições de circulação pedonal".

Com esta distinção, Câmara de Lobos reforça a sua estratégia de incentivo a estilos de vida mais saudáveis e à criação de um território mais acessível, seguro e amigo dos peões.