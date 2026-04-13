Negócios de empresas cresceram 7,4% e pessoal ao serviço aumentou 6,9%

Os dados são de 2024, mas revelam que havia na Região Autónoma da Madeira um total de 37.986 estabelecimentos de empresas não financeiras (cada empresa pode ter mais que um estabelecimento), que empregavam cerca de 109.379 pessoas, gerando um volume de negócios de 11,2 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 6% de empresas, 6,9% de pessoas ao serviço e de 7,4% do seu volume de negócios.

Foto DREM

Conforme divulgou hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "o número de estabelecimentos aumentou em 2.166 (+6,0%) comparativamente ao ano anterior, contribuindo em grande medida para esta evolução, os 'Transportes e armazenagem' (+27,1%), o 'Alojamento, restauração e similares' (+12,2%), as 'Atividades imobiliárias' (+9,6%) e a 'Construção' (+9,3%)".

Por concelhos, "o Porto Moniz (+11,6%), o Porto Santo (+11,0%), a Calheta (+10,0%) e a Ribeira Brava (+8,5%) foram os municípios com o maior crescimento relativo em número de estabelecimentos face a 2023, seguido do Funchal (+6,1%), Machico (+6,0%) Ponta do Sol (+5,8%) e Santana (+5,7%)".

Refira-se que "em termos de distribuição geográfica, a localização dos estabelecimentos coincide com a localização das empresas: destaque para os municípios do Funchal (49,8%), Santa Cruz (13,3%) e Câmara de Lobos (9,1%), hierarquia verificada também ao nível do pessoal ao serviço, com aqueles municípios, pela mesma ordem, a concentrarem 59,5%, 11,7% e 6,7% do total de emprego", ou seja, 72,2% das empresas e 77,9% dos trabalhadores.

"Face a 2023, o pessoal ao serviço cresceu 6,9% (+7.020 trabalhadores), contribuindo especialmente para esse aumento os municípios da Calheta (+15,4%), Porto Santo (+11,1%), Ribeira Brava (+10,8%), Santana (+10,2%), Porto Moniz (+8,4%), São Vicente (+7,3%)" e só depois o Funchal (+6,6%), sendo por isso de destacar o forte incremento do emprego nos concelhos que têm menos sedes de empresas e menos trabalhadores.

"No pessoal ao serviço, os setores de atividade que se destacaram em termos de crescimento foram a 'Construção' e o 'Alojamento, restauração e similares' (+10,4%, ambas as atividades), os 'Transportes e armazenagem' (+9,3%), as 'Atividades administrativas e dos serviços de apoio' (+8,6%), as 'Atividades de saúde humana e apoio social' (+6,8%) e as 'Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas' (+6,6%)", explica.

No volume de negócios dos estabelecimentos de empresas não financeiras regionais registou-se "um acréscimo face ao ano anterior de 7,4%, salientando-se os crescimentos nas 'Atividades imobiliárias' (+60,1%), na 'Educação' (+42,8%), no 'Alojamento, restauração e similares' (+23,8%), nas 'Atividades de saúde humana e apoio social' (+13,4%), nas 'Indústrias extrativas' (+13,3%), na 'Construção' (+10,5%) e nas 'Outras atividades de serviços' (+10,0%)".

Por municípios, os "que tiveram maior contributo para esse aumento foram Câmara de Lobos (+39,1%), Santana (+25,8%), São Vicente (+16,8%), Ribeira Brava (+16,5%) e Calheta (+11,2%)", sendo de referir que "os estabelecimentos das atividades de 'Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos' (39,3%), 'Alojamento, restauração e similares' (13,7%), 'Construção' (10,4%), 'Transportes e armazenagem' (6,5%) e 'Atividades administrativas e dos serviços de apoio' (4,9%) são os que têm maior preponderância no total do volume de negócios", conclui a DREM.

Tal como referido no primeiro parágrafo, importa esclarecer que cada empresa pode ter mais que um estabelecimento. "Com a cada vez maior preponderância das grandes marcas, particularmente no ramo do comércio - comprovada pela informação anual do projeto Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) - a informação dos estabelecimentos assume significativa importância", esclarece a DREM. "Recorde-se que uma empresa, com sede em qualquer ponto do país, poderá ter vários estabelecimentos localizados em diversas zonas do território. Assim, existem estabelecimentos localizados na RAM, que pertencem a uma empresa com sede fora da RAM, existindo igualmente empresas da RAM, com estabelecimentos no Continente e/ou na Região Autónoma dos Açores", acrescenta.