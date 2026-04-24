Plantas conseguem sentir o som da chuva e germinar mais rapidamente

As sementes de arroz conseguem sentir o som da chuva, o que as estimula a germinar mais rapidamente, segundo investigadores que acreditam que muitos outros tipos de sementes também podem responder a este estímulo.

Um estudo publicado na revista Scientific Reports realizado por engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, constitui a primeira evidência direta de que as sementes e as plântulas de plantas conseguem percecionar os sons da natureza.

As plantas são altamente perspicazes e evoluíram para detetar e responder a estímulos no seu ambiente, o que auxilia a sua sobrevivência.

A equipa do MIT realizou os seus testes com 8.000 sementes de arroz, que foram submersas em baldes pouco profundos com água. Algumas foram expostas ao som de gotejamento. Os investigadores variaram o tamanho e a altura de cada gota para simular chuvas ligeiras, moderadas e fortes.

Além disso, utilizaram um hidrofone para medir as vibrações acústicas geradas pelas gotas de chuva subaquáticas e compararam-nas com gravações feitas no terreno, por exemplo, em poças, lagoas, pântanos e solo durante tempestades.

As comparações confirmaram que as gotas de água em laboratório geravam vibrações acústicas provocadas pela chuva, tal como na natureza.

Os grupos de sementes expostos ao som da água germinaram 30% a 40% mais rapidamente do que aqueles não expostos a este som, mas que se encontravam em condições idênticas.

As sementes mais próximas da superfície conseguiam perceber melhor o som das gotas e crescer mais rapidamente, em comparação com as sementes mais submersas ou mais afastadas.

A equipa descobriu que, quando uma gota de chuva atinge a superfície de uma poça ou do solo, gera uma onda sonora que vibra a área circundante, incluindo sementes submersas a pouca profundidade.

Estas vibrações podem ser suficientemente fortes para deslocar os estatólitos de uma semente, que são pequenas organelas sensíveis à gravidade que se encontram em certas células da semente.

Quando os estatólitos são agitados, o seu movimento sinaliza às sementes e plântulas que devem crescer e germinar, explicaram os investigadores.

"O que este estudo sugere é que as sementes podem perceber o som de formas que as ajudam a sobreviver", e a energia do som da chuva "é suficiente para acelerar o crescimento de uma semente", indicou Nicholas Makris, do MIT, um dos autores do artigo.

Estas experiências demonstraram uma relação entre o som de uma gota de chuva e a capacidade de uma semente crescer, observaram os investigadores.

A investigação sugere que as sementes capazes de sentir a chuva podem ter uma vantagem biológica: se estiverem suficientemente perto da superfície para responder ao som da chuva, provavelmente estão a uma profundidade ideal para absorver humidade e crescer em segurança até à superfície.

A equipa suspeita que o som da chuva seja semelhante às vibrações geradas por outros fenómenos naturais, como o vento, e por isso planeia investigar outras vibrações e sons naturais que as plantas conseguem perceber.