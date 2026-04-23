Campanha solidária transforma 1.000 toneladas de papel em 72 toneladas de alimentos

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira assinalou recentemente um marco significativo na campanha 'Papel por Alimentos', com o envio do 50.º contentor da Madeira para portugal continental, uma iniciativa que, desde 2016, já permitiu recolher 1.000 toneladas de papel para reciclagem, que foram convertidos em 72 toneladas de alimentos.

Assente nos princípios da economia circular, a campanha alia a sustentabilidade ambiental à solidariedade social, convertendo papel recolhido junto da comunidade, escolas e empresas em bens alimentares essenciais para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, os números reflectem "não apenas a adesão crescente da comunidade, mas também o compromisso colectivo com causas que cruzam o apoio social e a proteção do ambiente".

A instituição destaca o envolvimento activo de parceiros estratégicos, nomeadamente "o apoio fundamental da Câmara Municipal do Funchal, responsável pela recolha e prensagem do papel, e do Grupo Sousa, que garante, com meios próprios, o transporte terrestre e marítimo dos contentores entre a Madeira e o território continental".

Alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente o ODS 2 (Erradicar a Fome), ODS 12 (Consumo e Produção Sustentáveis) e ODS 17 (Parcerias para a Implementação), a iniciativa reforça a importância da colaboração entre entidades públicas, privadas e a sociedade civil.

O Banco Alimentar Contra a Fome apela à continuidade do envolvimento de todos, sublinhando que cada folha de papel reciclado pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa.

A Campanha Papel por Alimentos, criada pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, e dinamizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome Madeira, tem sido um sucesso desde 2016, graças às mais de 100 entidades, públicas e privadas, e de particulares que, num ato de responsabilidade social, entregam ao Banco Alimentar o papel que pode ser reciclado. Desde 2016, as cerca de 1.000 toneladas de papel enviado transformaram-se em mais de 72 toneladas de alimentos, distribuídos pelas instituições parceiras do BA Madeira. Por sua vez, estas instituições distribuíram estes alimentos aos madeirenses com carências alimentares comprovadas. Para o BA Madeira, a Campanha Papel por Alimentos representa um reforço anual do nosso stock e um aumento importante na quantidade de alimentos distribuída a cada pessoa, a partir de um gesto tão simples e gratuito como é o de depositar o papel reciclável num dos nossos contentores. Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira

A campanha 'Papel por Alimentos', em vigor desde 2015, é um claro exemplo de uma parceria de sucesso, que envolve várias entidades, desde o público ao privado, com efeitos concretos, no sentido de apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade, aliando a vertente social à ambiental. É, pois, uma enorme satisfação não só confirmar que esta iniciativa de economia circular está a concretizar os objetivos propostos, como também reiterar que a Câmara Municipal do Funchal vai continuar a apoiar este projeto que, em 10 anos de existência e num total de 48 contentores enviados para reciclagem, se transformaram em 72 toneladas de alimentos que foram distribuídas por 38 instituições da Região Autónoma da Madeira, sempre em prol da solidariedade e da sustentabilidade. Jorge Carvalho, Câmara Municipal do Funchal