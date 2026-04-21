Músico Francisco Andrade aborda o papel da criatividade na sua vida

Hoje assinala-se o Dia Mundial da Criatividade. Este é o primeiro de uma série de vídeos feitos para o World Creativity Day, que pretendem saber o real impacto da criatividade na vida de alguns dos melhores activos criativos da Madeira. Os vídeos serão passados na página internacional do evento e serão exibidos a 25 de Abril, durante a celebração na Madeira do World Creativity Day. Os vídeos foram produzidos por Francisco Natal, da Koda Film.

Iniciativas do World Creativity Day adiadas para 25 de Abril Devido às condições meteorológicas dos últimos dias, como o forte vento e a chuva, teve de ser adiada para 25 de Abril a celebração na Madeira do World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade).