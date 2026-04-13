Madeira destaca papel da easyJet na democratização das viagens

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, destacou o papel da easyJet no crescimento do turismo na Madeira, sublinhando que a companhia tem contribuído de forma decisiva para tornar as viagens mais acessíveis.

“A democratização das viagens tem sido conseguida também com esta companhia”, afirmou, acrescentando que “hoje viaja-se, sem qualquer dúvida, bastante mais barato do que se viajava há 30 anos”, algo que, frisou, “só é possível com mercado aberto”.

O governante considerou que a transportadora “merece o nosso total respeito” e defendeu que o seu contributo ajudou a que a última década tenha sido “a melhor de sempre em termos económicos” para a Região Autónoma da Madeira, com a easyJet a fazer “parte deste caminho”.

Eduardo Jesus lembrou ainda que, em 2015, o mercado nacional era o único que não apresentava crescimento no destino Madeira, cenário que se alterou significativamente. “Hoje é líder do turismo na Madeira, fruto também da operação da easyJet”, disse, destacando “a importância do preço” na atractividade do destino.

Nesse sentido, deixou um alerta: “É muito importante que não se criem perturbações” no custo de acesso à Região, defendendo a manutenção de condições que garantam tarifas competitivas.

Sobre o Porto Santo, apontou que as limitações no aeroporto de Lisboa condicionam uma maior aposta na rota, apesar do potencial reconhecido.

A terminar, o secretário regional manifestou o desejo de que, no próximo ano, seja possível assinalar “com uma grande festa” os 20 anos de operação da easyJet na Madeira.