Funchal avalia intervenções com vista melhoria na acessibilidade e mobilidade urbanas

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites reuniu recentemente com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) para abordar o tema das acessibilidades no concelho e as barreiras arquitectónicas existentes.

Em comunicado, o presidente da associação, Filipe Rebelo, dá conta de que em análise estão melhorias nos pavimentos, adaptação de rampas e reorganização do estacionamento, com foco nas pessoas com mobilidade reduzida.

Na ocasião, acrescenta, foi a Associação informada de que o município já integra a plataforma TUR4all – Plataforma Ibérica de Turismo Acessível, estando disponível uma aplicação, que facilita a promoção e divulgação de informação sobre espaços acessíveis.

"Ficou ainda o compromisso, por parte da Câmara Municipal, de proceder a uma análise aprofundada de toda a situação da mobilidade no concelho. Foi também adiantado que, a breve prazo, poderá vir a ser implementada a isenção de pagamento de estacionamento para pessoas com deficiência", refere a mesma nota.