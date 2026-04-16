Vereador independente quer mais eficácia nos estacionamentos para pessoas com deficiência

Luís Filipe Santos apresentou, hoje, em reunião semanal de Câmara Municipal do Funchal, uma proposta que visa reforçar a justiça e a eficácia da utilização dos lugares de estacionamento destinados a pessoas com deficiência. Estes lugares já existem mas, de acordo com o vereador independente, "tem-se verificado no Funchal a sua ocupação prolongada e abusiva, impedindo o acesso por parte de cidadãos que deles realmente necessitam".

Nesse sentido, o vereador pretende "a limitação do tempo de estacionamento (até 2 horas em zonas de maior procura e até 4 horas nas restantes); a obrigatoriedade de utilização de disco horário; o reforço da fiscalização em articulação com a Polícia de Segurança Pública; a melhoria da sinalização e informação no espaço público; e a realização de uma campanha de sensibilização dirigida à população".

"O objectivo é claro: garantir que estes lugares cumprem a sua função social, promovendo rotatividade, equidade e respeito pelos cidadãos com mobilidade reduzida", indica Luís Filipe Santos, que acrescenta que o objectivo não passa por restringir direitos, mas sim assegurar que eles são efectivamente respeitados.

"Trata-se de uma medida de bom senso, que reforça a justiça no uso do espaço público e contribui para uma cidade mais acessível, mais organizada e mais humana", termina.

