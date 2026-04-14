Bima lança hino ‘Criatividade’ do ‘World Creativity Day 2026’ na Madeira
Bima é um rapper e compositor brasileiro, nascido em 2000 no estado de Mato Grosso, no Brasil, que desenvolveu a sua carreira e identidade musical na Madeira.
Embora tenha nascido no Brasil, mudou-se para a Madeira aos nove anos de idade. Afirma ter encontrado na ilha a sua verdadeira identidade musical, misturando as suas raízes brasileiras com as influências culturais locais.
O seu estilo musical foca-se no rap em língua portuguesa, com letras que abordam vivências pessoais, emoções e críticas sociais.
O seu tema de maior sucesso até à data é ‘Calheta’, uma homenagem à freguesia madeirense onde cresceu. Esta canção faz parte do seu EP intitulado ‘Vida Lírica’.
É uma figura activa no panorama musical da Região, tendo participado em vários eventos, tornando-se assim um dos nomes confirmados no dia 21 na ‘Creativity Village’. Além de actuar, disponibilizou-se para conduzir um workshop de papagaios de papel, um sonho de infância que remete à sua infância no Brasil. Bima pretende colorir o céu da praça com as cores dos seus papagaios.
Letra da música
“Criatividade
sorridente como tou
Nem importa a minha idade
Inda nem sei pra onde vou
Eu caminho pela arte
Aprendi com o que passou
Deixo a modéstia à parte
Ser mais daquilo que eu sou
To fazendo a minha parte
Hoje eu crio a minha arte
Mano eu só respiro arte
Mano eu to vivendo a arte
Mano eu só tou vendo arte
Porque eu sou criativi da da da da de
Vibro criativi da da da da da de
Tenho a criativi da da da dade
Vivo a criativi da da da da dade
Criatividade
Cria a liberdade
Cria da divindade
Cria de verdade
Criatividade
Cria a liberdade
Cria da divindade
Cria de verdade
Eu faço a criação
Eu faço a expressão
eu faço a produção
Eu faço com intenção
Eu uso imaginação
Liberto meu coração
Eu sinto a minha missão
Eu sigo a direcção”