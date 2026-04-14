Bima lança hino ‘Criatividade’ do ‘World Creativity Day 2026’ na Madeira

Bima é um rapper e compositor brasileiro, nascido em 2000 no estado de Mato Grosso, no Brasil, que desenvolveu a sua carreira e identidade musical na Madeira.

Embora tenha nascido no Brasil, mudou-se para a Madeira aos nove anos de idade. Afirma ter encontrado na ilha a sua verdadeira identidade musical, misturando as suas raízes brasileiras com as influências culturais locais.

O seu estilo musical foca-se no rap em língua portuguesa, com letras que abordam vivências pessoais, emoções e críticas sociais.

O seu tema de maior sucesso até à data é ‘Calheta’, uma homenagem à freguesia madeirense onde cresceu. Esta canção faz parte do seu EP intitulado ‘Vida Lírica’.

É uma figura activa no panorama musical da Região, tendo participado em vários eventos, tornando-se assim um dos nomes confirmados no dia 21 na ‘Creativity Village’. Além de actuar, disponibilizou-se para conduzir um workshop de papagaios de papel, um sonho de infância que remete à sua infância no Brasil. Bima pretende colorir o céu da praça com as cores dos seus papagaios.

Letra da música

“Criatividade

sorridente como tou

Nem importa a minha idade

Inda nem sei pra onde vou

Eu caminho pela arte

Aprendi com o que passou

Deixo a modéstia à parte

Ser mais daquilo que eu sou

To fazendo a minha parte

Hoje eu crio a minha arte

Mano eu só respiro arte

Mano eu to vivendo a arte

Mano eu só tou vendo arte

Porque eu sou criativi da da da da de

Vibro criativi da da da da da de

Tenho a criativi da da da dade

Vivo a criativi da da da da dade

Criatividade

Cria a liberdade

Cria da divindade

Cria de verdade

Criatividade

Cria a liberdade

Cria da divindade

Cria de verdade

Eu faço a criação

Eu faço a expressão

eu faço a produção

Eu faço com intenção

Eu uso imaginação

Liberto meu coração

Eu sinto a minha missão

Eu sigo a direcção”