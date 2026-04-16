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Homem agredido de madrugada na Quinta Calaça no Funchal

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

Um homem com 39 anos de idade foi agredido esta madrugada nas imediações do Clube Naval do Funchal, na Rua da Quinta Calaça.

Com corte profundo no sobrolho, a vítima recusou ser assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que foram mobilizados para o local pelas 3h20.

O homem terá se deslocado ao Hospital do Funchal pelos próprios meios, recusando transporte por ambulância.

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