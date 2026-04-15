Vinho Madeira teve quinto pior 1.º trimestre em quantidade, mas o quinto melhor em valor

Segundo os dados fornecidos pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, "a comercialização de Vinho da Madeira ultrapassou os 658,2 mil litros no 1.º trimestre de 2026, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,5 milhões de euros", informa hoje oficialmente a Direção Regional de Estatística da Madeira. Se comparativamente ao período homólogo, registaram-se aumentos de 1,8% na quantidade e de 1,9% em valor, a longo prazo podemos perceber que em quantidade foi o quinto pior 1.º trimestre desde 2010, mas ao mesmo tempo foi o quinto melhor primeiros três meses do ano nesse período de 17 anos.

Segundo dá conta a DREM - dados que o DIÁRIO já tinha noticiado em primeira-mão na edição da passada segunda-feira, 13 de Abril - "no trimestre em referência, a comercialização no mercado nacional atingiu os 165,8 mil litros e rendeu um valor aproximado de 1,5 milhões de euros, dos quais 141,4 mil litros e 1,2 milhões de euros são referentes a vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira. Assim, face ao 1.º trimestre de 2025, as vendas em território nacional apresentaram uma evolução positiva, quer nas quantidades (+57,4%), quer em valor (+47,4%)".

Já as exportações para os países da União Europeia "rondaram os 294,8 mil litros, gerando uma valorização de 1,5 milhões de euros, o que representou uma redução em volume e em valor de 14,7% e de 13,0%, respetivamente. Por sua vez, as exportações para os países Terceiros aproximaram-se dos 197,7 mil litros, originando uma receita de 1,6 milhões de euros, o que representou variações homólogas de +1,1% em volume e de -10,3% em valor", refere a DREM.

"Nos países da União Europeia (UE), destaca-se o aumento das vendas para o mercado alemão - o segundo mercado mais importante da UE - com variações positivas de 18,7% e 25,1%, na quantidade e em valor, respetivamente. No mercado belga, as variações foram negativas quer na quantidade quer no valor, com quebras de 68,2% e 25,6%, respetivamente. No mercado mais importante da UE, a França, a variação em quantidade foi negativa (-18,0%), sendo ainda mais acentuada em valor (-27,1%)", acrescenta ainda.

Foto DREM

No mercado extracomunitário, "o Japão foi o país para onde se exportou maior quantidade de Vinho Madeira, no entanto, em termos homólogos, verificou-se uma queda na quantidade (-33,5%) e no valor (-37,9%). Pela positiva, destaque para a China (+592,2% na quantidade e +661,9% no valor), a Suíça (+33,4% na quantidade e +35,3% no valor) e o Canadá (+25,0% na quantidade e +11,9% em valor), que apresentaram variações positivas significativas, quer em quantidade quer em valor", mas "em relação às exportações para os Estados Unidos, a tendência foi igualmente de redução, mas menos acentuada, com uma diminuição de 23,5% na quantidade e de 16,3% em valor", ainda consequência das 'tarifas de Trump'. "Outro mercado extracomunitário importante – o Reino Unido – apresentou também um desempenho negativo nas quantidades (-19,3%) e no valor (-50,2%)", aqui já em défice mais prolongado, muito por culpa do Brexit.

"De referir, por fim, que do total comercializado, 84,0% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,64 euros/litro (7,76 euros/litro no 1.º trimestre de 2025)", enquanto "o restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,77 euros/litro, mesmo valor que no período homólogo".

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