Academia do Caminho Real promove itinerário cultural com alunos da Escola D. Lucinda Andrade

A Associação do Caminho Real da Madeira realizou hoje, mais uma iniciativa integrada na Academia do Caminho Real, no concelho de São Vicente, no âmbito de uma actividade de Cidadania promovida pela Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche D. Lucinda Andrade. A actividade, dirigida à turma 11.º A, dos Cursos Científico-Humanísticos de Artes Visuais e de Ciências e Tecnologias, contou a participação de 20 pessoas, entre alunos, corpo docente e professoras da Hungria, em visita de intercâmbio àquela comunidade educativa.

O evento consistiu num percurso pedestre ao longo de cerca de 3 quilómetros do Caminho Real 23, entre o Arco de São Jorge e a Igreja de Santa Quitéria, na Boaventura, proporcionando aos participantes uma experiência directa de contacto com um dos troços mais expressivos desta antiga rede viária madeirense.

A iniciativa teve como principal objectivo promover a compreensão do valor histórico, territorial, ambiental e identitário desta antiga via de comunicação, evidenciando o seu papel enquanto eixo estruturante da mobilidade tradicional no norte da Madeira, enquanto elemento de ligação entre comunidades e suporte das actividades económicas locais.

Ao longo do trajecto, os jovens alunos foram convidados a interpretar a paisagem, identificar elementos patrimoniais relevantes e compreender as dinâmicas de ocupação e transformação do território, valorizando igualmente a sua dimensão natural e cultural. Entre os pontos abordados destacaram-se a vertiginosa passagem da Entrosa, secular caminho de ligação entre freguesias, o limite concelhio entre São Vicente e Santana definido pela linha das chamadas "águas pendentes", a história do antigo núcleo industrial da Ribeira do Porco e a travessia da sua ponte em arco, o Nicho de São Cristóvão, protector dos viajantes e a Igreja de Santa Quitéria em Boa Ventura.

A presença de quatro docentes visitantes da Hungria conferiu uma dimensão internacional à iniciativa, permitindo partilhar experiências e dar a conhecer, em contexto real, a forma como o património histórico e paisagístico pode ser integrado em práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares.

Esta acção enquadra-se na Academia do Caminho Real, programa pedagógico promovido pela Associação do Caminho Real da Madeira, orientado para escolas e comunidade em geral, através de palestras, visitas de campo, colaboração em projetos educativos e acções de valorização patrimonial. O objectivo passa por aproximar as novas gerações da história dos Caminhos Reais, estabelecer relações identitárias e promover a consciência cívica sobre a importância da sua preservação.

A Associação do Caminho Real da Madeira agradece à Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche D. Lucinda Andrade, em particular à professora Ana Pita, a confiança depositada nesta parceria educativa, bem como a todos os docentes e alunos envolvidos.