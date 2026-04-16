O internacional Luís Godinho é o árbitro do jogo Torreense-Marítimo

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, para o jogo Torreense-Marítimo, encontro da 30.ª jornada da II Liga que está marcado para sábado, 18h00, em Torres Vedras, encontro que pode ditar a subida do Marítimo bem como o título de campeão da II Liga. Esta é quarta vez que o árbitro eborense apita um jogo da equipa verde-rubra na presente temporada. Académico Viseu 3 – Marítimo 1; Leixões 1 – Marítimo 4 e Farense 0- Marítimo 2 foram os jogos do Marítimo com arbitragem de Luís Godinho.