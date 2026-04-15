Sporting empata com Arsenal e falha meias-finais da 'Champions'
O Sporting foi hoje eliminado nos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, depois empatar 0-0 frente aos ingleses do Arsenal, no jogo da segunda mão, em Londres, falhando o inédito acesso às meias-finais.
Depois da derrota em Lisboa por 1-0 na primeira mão, com um golo do alemão Kai Havertz aos 90+1 minutos, os 'leões' necessitavam de vencer fora para seguirem em frente, mas não foram além de um nulo na visita ao líder da Liga inglesa.
O Sporting 'cai' assim pela segunda vez nos quartos de final da principal prova europeia de clubes, repetindo o que já tinha acontecido na época 1982/83, enquanto o Arsenal segue para as meias-finais, nas quais vai enfrentar os espanhóis do Atlético de Madrid, que eliminaram o Barcelona.