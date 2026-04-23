Dois comboios colidiram na Dinamarca provocando vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas hoje na sequência da colisão entre dois comboios na Dinamarca, entre Hillerod e Kagerup, a cerca de 40 quilómetros a norte de Copenhaga, disseram as autoridades.

"Ocorreu um grave acidente ferroviário. Dois comboios colidiram e a polícia e os serviços de emergência estão no local", disse a polícia

"Tratou-se de uma colisão frontal e há feridos entre os passageiros", afirmou o porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen.

As autoridades acrescentaram que todos os passageiros foram retirados das carruagens.

"Recebemos o alerta exatamente às 06:30 (04:30 em Lisboa)", disse.

Relatos dos meios de comunicação social de Copenhaga indicaram que "cerca de dez pessoas ficaram feridas".