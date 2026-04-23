Obras 40% mais caras

A notícia que faz a manchete desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que obras na saúde estão 40% mais caras. O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foi forçado a ajustar os preços das empreitadas de remodelação dos hospitais de dia para poder executar verbas do PRR dentro dos prazos.

Nesta edição, leia, também, que a guerra na Ucrânia encareceu mais os combustíveis. O preço do gasóleo atingiu em Março o valor mais alto desde Novembro de 2022. Foram abastecidos 41 milhões de litros nos primeiros três meses, um recorde com 15 anos. Consequência do conflito, a Região cria resposta para consumidores de crédito.

“Temos de passar das palavras à acção”. Quem o dia é a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. No balanço do primeiro ano da legislatura, que teve 79 sessões plenárias, Rubina Leal diz que é tempo de avançar na revisão da Constituição, Estatuto e Lei das Finanças Regionais.

Nas breves, saiba que a Igreja da Assomada ganha órgão de tubos, que foi adquirido em Londres e será o maior fora do Funchal; e que tem lugar, este fim-de-semana, o MIUT mais concorrido de sempre, com cerca de 3.400 inscritos e quatro das cinco provas esgotadas em poucas horas, a 17.ª edição afirma-se como um dos maiores eventos de trail da Europa.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como no tradicional papel. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!