Visita às obras do novo hospital da Madeira reúne residentes de São Pedro

A Junta de Freguesia de São Pedro promoveu uma visita às obras do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, em articulação com a Estrutura de Missão responsável pelo projecto. A iniciativa contou com a participação de um grupo de residentes da freguesia.

A visita foi orientada pelo médico e ex-secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, que apresentou informações sobre o funcionamento previsto da futura unidade hospitalar, destacando o seu impacto no sistema de saúde da Região Autónoma da Madeira.

Durante a deslocação, os participantes tiveram oportunidade de observar o avanço da empreitada e a dimensão do projecto. O novo hospital terá uma área de cerca de 171 mil metros quadrados e deverá operar com elevados padrões de qualidade, com o objectivo de reforçar a prestação de cuidados de saúde à população.

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, referiu que iniciativas deste tipo permitem aproximar a população da futura infra-estrutura e dar a conhecer as mudanças previstas no sector da saúde na Região