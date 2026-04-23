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Açores com descida de beneficiários do RSI em Março

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Foto Shutterstock

Os Açores registaram em Março uma redução de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) face ao mês anterior, informou ontem o Governo Regional, confirmando uma melhoria gradual dos indicadores" na região.

Segundo dados avançados pelo executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, no final do mês de março a região "contabilizava 2.284 titulares/agregados familiares e 5.173 beneficiários desta prestação social".

"Face a fevereiro de 2026, verifica-se uma redução de 45 titulares/agregados familiares e uma diminuição de 125 beneficiários, evidenciando uma evolução favorável deste indicador", adiantou.

De acordo com a nota, a comparação com o período homólogo evidencia igualmente uma variação significativa, com menos 1.171 beneficiários face a março de 2025, o que corresponde a uma quebra de 18,5%.

A secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, citada no comunicado, sublinhou que a evolução registada "confirma a melhoria gradual dos indicadores associados ao RSI na região, resultado de um trabalho contínuo de proximidade junto das famílias e de reforço das respostas sociais disponíveis".

"Estes dados continuam a evidenciar também o reforço dos procedimentos de controlo e monitorização, garantindo que o RSI é atribuído de forma rigorosa e dirigida efetivamente a quem dele necessita", salientou.

O Governo dos Açores mantém o compromisso de "reforçar as políticas públicas de inclusão e coesão social, assegurando respostas adequadas às necessidades da população açoriana", lê-se.

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