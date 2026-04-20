SATA Air Açores reforça ligações entre ilhas com mais 198 voos no verão

A SATA Air Açores vai reforçar a sua operação aérea com mais 198 voos em períodos "estratégicos" do calendário regional, associados a festividades, eventos culturais e desportivos que geram "aumento da procura de viagens entre ilhas", foi hoje anunciado.

A companhia aérea açoriana informou que este reforço, que se soma aos mais de 500 voos semanais realizados no pico do verão IATA (sigla em inglês da Associação Internacional de Transporte Aéreo), resulta de um planeamento articulado com autarquias e entidades locais.

Essa articulação permitiu "antecipadamente identificar os períodos em que o reforço da oferta aérea é particularmente relevante para garantir a mobilidade dos residentes e apoiar a dinâmica económica, social e cultural das ilhas", acrescentou o grupo SATA, em nota de imprensa, indicando que "não deixará de monitorizar a evolução da procura" para apresentar "uma oferta adequada e sustentável".

A SATA sublinhou ainda que o presidente do grupo açoriano de aviação, Tiago Santos, tem defendido a importância de um trabalho de proximidade com as câmaras municipais e os agentes económicos locais, de modo a identificar "antecipadamente as necessidades de mobilidade e a reforçar a oferta aérea sempre que possível".

Nesse sentido, a companhia açoriana irá também antecipar a abertura de voos adicionais e a disponibilização de lugares para reserva, garantindo maior previsibilidade aos passageiros e operadores turísticos.

A SATA adiantou que os reforços de operação foram planeados, essencialmente, entre março e agosto, ocorrendo todos os meses e abrangendo todas as ilhas do arquipélago.

"Foram incluídos eventos de forte tradição regional, como foi exemplo o período da Páscoa, bem como diversos ralis, provas desportivas (incluindo trails), festivais culturais e de música, que decorrem nos meses de verão", assim como as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e Sanjoaninas.

Este ajustamento da operação será feito de "forma faseada, acompanhando a evolução da procura e de modo a garantir uma gestão eficiente da capacidade disponível", segundo a SATA.

O grupo informou ainda que os detalhes sobre voos extraordinários e reforços de capacidade serão divulgados através dos canais de comunicação da companhia, à medida que cada período se aproxima.

As reservas podem ser feitas através dos canais de venda da companhia aérea (site, balcão de vendas e Contact Center) e em agências de viagens.