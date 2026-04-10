Número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores volta a baixar em Março

O número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores voltou a registar uma quebra em março, com perto de 143 mil desembarques, menos 4,4% do que no período homólogo, segundo dados divulgados ontem pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"No mês de março de 2026 desembarcaram 142.822 passageiros nos aeroportos dos Açores, verificando-se um decréscimo homólogo de 4,4%", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA.

É o terceiro mês consecutivo em que o número de passageiros desembarcados por via aérea nos Açores regista uma descida homóloga, depois de já se terem verificado também quebras entre setembro e novembro.

No valor acumulado dos primeiros três meses do ano, a região contabilizou 360.539 desembarques, o que representa um decréscimo de 19.329 (5,1%) face ao mesmo período do ano anterior.

Em março, perto de metade (48,8%) dos passageiros desembarcados nos Açores era proveniente de voos territoriais (continente e Madeira), totalizando 69.710.

Os passageiros de voos interilhas representaram 42,4% do total, com 60.621 desembarques, enquanto os de voos internacionais somaram 12.491 desembarques (8,7%).

O decréscimo homólogo mais acentuado registou-se nas chegadas de voos internacionais (16%), seguindo-se as de voos territoriais (4,5%) e as de voos interilhas (4,5%).

Apenas quatro das nove ilhas dos Açores apresentaram uma subida de desembarques face ao período homólogo: Flores (14,1%), Santa Maria (7%), Corvo (3,1%) e Graciosa (2,2%).

São Jorge foi a ilha com maior descida homóloga em março (-11%), seguindo-se Terceira (-7,4%), Faial (-6,6%), São Miguel (-3,9%) e Pico (-3,3%).

Com 83.488 passageiros desembarcados, a ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 58,5% do total de desembarcados na região, seguindo-se as ilhas Terceira, com 32.747 passageiros (22,9%), Faial, com 8.477 (5,9%), e Pico, com 6.010 (4,2%).

Quanto ao número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores, atingiu 139.446 em março, menos 5,4% do que no mesmo mês em 2025.

Também neste caso a maior descida ocorreu nos embarques em voos internacionais (14,9%), que totalizaram 11.788 passageiros.

Nos voos territoriais embarcaram 66.890 passageiros, menos 7,1% do que no período homólogo, e nos voos interilhas 60.768 passageiros, menos 1,2%.