'Aventuras no Mundo Encantado' de Ana Alves apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal

O livro 'Aventuras no Mundo Encantado', da autora madeirense Ana Alves, é apresentado hoje, sexta-feira, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal. A apresentação do livro é de entrada livre, convidando o público a conhecer de perto o mais recente trabalho da autora.

Esta obra reúne cinco histórias: “A Bola e o Chapéu Voador”, “Nuvem e a Floresta Encantada”, “As Férias do Menino Tempo”, “Ilha Encantada de Lucas” e “O Planeta das Cores Felizes”. "Ao longo destes textos, a autora entrelaça elementos de magia e amizade, criando um universo narrativo acessível a leitores de todas as idades", explica nota enviada à imprensa.

O livro apresenta-se como um conto envolvente e emotivo, explorando temas como a aceitação, a importância das relações humanas e a magia presente nas pequenas experiências do quotidiano.

Natural de São Jorge, Ana Alves reside há vários anos no Funchal, cidade onde construiu grande parte do seu percurso pessoal e académico. A sua estreia literária aconteceu em 2021, com o livro de poesia “Simplesmente Vida”. Desde então, a autora tem vindo a afirmar-se no panorama literário, com participações em antologias poéticas e a publicação de obras como “[Re]Sentimentos” (2023) e “Em Busca do Tesouro Perdido” (2024).

Paralelamente à escrita, Ana Alves dedica-se ao voluntariado, colaborando com instituições como a Associação Casa do Voluntário, a Câmara Municipal do Funchal e a SocioHabita.