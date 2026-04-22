“Machico no centro do trail internacional”, diz Hugo Marques

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, destacou o impacto do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT) na economia local e na promoção do destino, considerando-o “o maior evento desportivo da Região”.

À margem da apresentação da 17.ª edição, o autarca sublinhou que o evento está alinhado com aquilo que a Madeira tem de mais distintivo. “É aquele que melhor promove a nossa beleza natural, a ligação entre a serra, o mar e os trilhos que atravessam uma floresta única no mundo”, afirmou o edil machiquense.

Com atletas provenientes de cerca de 60 países, Hugo Marques entende que o MIUT funciona como um poderoso veículo de promoção internacional. “São pessoas que vivem a experiência e depois passam a palavra. É a melhor publicidade que podemos ter”, referiu, enaltecendo o facto de a meta estar instalada no centro da cidade torna ainda mais visível a localidade.

No plano local, o impacto é imediato. O autarca garante que a população já vive intensamente o evento e que os efeitos se fazem sentir na restauração, hotelaria e comércio. “É o evento que mais enche Machico. Nota-se na dinâmica da baixa e na movimentação de pessoas. Nesta altura, todos estão satisfeitos”, apontou sem hesitação.

A Câmara Municipal assegura um apoio financeiro na ordem dos 30 mil euros, ao qual se junta colaboração logística, nomeadamente na manutenção de trilhos e na montagem das infraestruturas do evento. Um investimento que, na leitura do presidente, é amplamente compensado. “O retorno não é só para o município, é para toda a Região”, concluiu.