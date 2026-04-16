'Bordaterapia' como exemplo da estratégia para diversificar o destino Madeira

O lançamento da 'Bordaterapia', apresentado no Jardim Botânico da Madeira, marca uma nova etapa na valorização do Bordado Madeira enquanto produto turístico diferenciador, alinhando-se com a estratégia do Governo Regional de diversificar e qualificar o destino no âmbito do programa Madeira UPGRADE.

Promovida pela Bordal – Bordados da Madeira, a iniciativa propõe uma experiência imersiva que cruza tradição, criatividade e bem-estar, levando o bordado para fora do seu contexto habitual e integrando-o em alguns dos cenários mais emblemáticos da Região, como a Fajã dos Padres, os Jardins do Palheiro, a Terra Bona e o Museu de Arte Sacra do Funchal.

Presente no lançamento da iniciativa, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou o carácter inovador do projecto e o seu contributo directo para os objectivos do programa UPGRADE, sublinhando a importância de surpreender quem visita a Região através de experiências autênticas e diferenciadoras.

Há um esforço grande que tem de ser conseguido da nossa parte como destino turístico: depois de uma afirmação consolidada, é fundamental surpreender quem nos visita. Existe uma máxima na promoção que diz que nunca devemos prometer o que não podemos cumprir, mas o contrário é ainda mais relevante: superar expectativas. É essa gestão da expectativa que está incorporada no programa UPGRADE Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura

O governante considerou a 'Bordaterapia' um exemplo concreto dessa visão estratégica, ao conjugar património cultural, natureza e bem-estar numa proposta inovadora. "Esta iniciativa da Bordal é, sem dúvida, um grandioso contributo para diversificar, para surpreender e, ao mesmo tempo, para transportar, através da cultura, uma identidade que nos pertence. O Bordado Madeira é um elemento identitário da Região e aqui está a ser colocado ao serviço de uma nova forma de afirmação do destino", reforçou.

Eduardo Jesus salientou ainda a importância de retirar a cultura dos espaços tradicionais e levá-la ao encontro das pessoas, valorizando o território como um todo. "Temos tudo o que é especial na nossa terra. É preciso saber juntar as peças. Quando combinamos a autenticidade dos nossos espaços com experiências diferenciadoras, criamos magia, e é essa magia que faz acontecer", disse, acrescentando que "é a experiência que cria memória e é a memória que traz felicidade às pessoas".

Também Susana Vaca, promotora do projecto, sublinhou a evolução do Bordado Madeira e a necessidade de o reposicionar no contexto contemporâneo do turismo. "A 'Bordaterapia' nasce da vontade de mostrar que o bordado não é apenas um produto para ser visto, mas uma experiência para ser vivida. Queremos que as pessoas sintam o tempo, o detalhe e a ligação ao território através deste saber-fazer único", afirmou.

A responsável destacou ainda o percurso desenvolvido pela Bordal ao longo da última década, com a dinamização de workshops na sua fábrica, no Funchal, e a ambição de agora expandir essa experiência para novos contextos. "Estamos a abrir o bordado ao mundo, levando-o para fora de portas e integrando-o em cenários que potenciam a contemplação e o bem-estar. É uma forma de reinventar a tradição e de a tornar relevante para novos públicos", acrescentou.

A 'Bordaterapia' insere-se numa tendência crescente de procura por experiências de turismo criativo e sustentável, centradas na autenticidade, no contacto com a natureza e na valorização do património imaterial. A iniciativa pretende, assim, reforçar a ligação entre cultura, ambiente e bem-estar, contribuindo simultaneamente para a descentralização da oferta turística e para a dinamização de diferentes territórios da Região.

Este projecto surge em linha com os objectivos do programa Madeira UPGRADE, que preconiza um modelo de desenvolvimento turístico assente em três pilares fundamentais: a qualidade de vida dos residentes, a qualidade da experiência turística e a qualidade da oferta. Com uma abordagem transversal, o programa integra medidas que vão desde a gestão sustentável de áreas naturais à valorização cultural, passando pela diversificação de produtos turísticos e pela qualificação dos serviços.

A aposta em iniciativas como a 'Bordaterapia' é reforçado o compromisso de posicionar a Madeira como um destino de excelência no turismo criativo e sustentável, capaz de oferecer experiências únicas, autênticas e memoráveis.

A sessão de lançamento incluiu uma demonstração prática da experiência de bordado e uma visita ao espaço envolvente, proporcionando aos participantes um primeiro contacto com o conceito que agora se pretende expandir a vários pontos da ilha.