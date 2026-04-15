Rally Madeira Legend 2026 aposta em mais equipas e reforço da promoção turística

O Rally Madeira Legend regressa à estrada de 22 a 24 de Outubro e o Governo Regional quer aproveitar o evento não apenas como celebração do automobilismo histórico, mas como instrumento de promoção do destino Madeira e de dinamização económica.

Na conferência de imprensa realizada esta manhã, na sede do Club Sports da Madeira, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, sublinhou que a última edição “voltou a afirmar-se como um evento de referência”, combinando competição, espetáculo e memória histórica do desporto motorizado. A prova reuniu dezenas de equipas e trouxe às estradas da Região viaturas icónicas, proporcionando ao público “uma experiência de forte envolvimento emocional, cultural e social”.

O governante reforçou que o Rally Madeira Legend “tem vindo a consolidar-se como um verdadeiro ativo económico”, com impacto direto em setores como turismo, hotelaria, restauração, comércio local e serviços. A afluência de visitantes e participantes, muitos oriundos de mercados externos, traduz-se, frisou, em aumento da procura e geração de receita para as empresas regionais, contribuindo para a criação de emprego e riqueza.

José Manuel Rodrigues fez questão de sublinhar o papel das parcerias institucionais e da colaboração estreita com o Club Sports da Madeira na consolidação do evento. “Encaramos a edição de 2026 com ambição e confiança, certos de que este rally continuará a afirmar-se como um instrumento estratégico de promoção económica, capaz de reforçar a atratividade da Madeira, captar novos fluxos turísticos e gerar benefícios concretos para o tecido empresarial regional”, concluiu.

Ao lado do secretário regional estiveram Paulo Fontes, presidente do Club Sports da Madeira, Mário Oliveira, da organização, e Luís Madruga, diretor de prova, que detalharam o trabalho de bastidores e o figurino desportivo da edição de 2026. O clube voltou a agradecer o apoio do Governo Regional e a defender que a Madeira “tem de estar na primeira linha destes grandes eventos”, lembrando o legado da Volta à Ilha da Madeira e do Rali Vinho da Madeira no panorama internacional.

A organização revelou que, apesar de o rali só se realizar em outubro, a prova está “pronta a ir para a estrada”, com o percurso definido e contactos avançados com equipas nacionais e estrangeiras. Nos últimos dias, os responsáveis pela 6.ª edição Rally Madeira Legend têm promovido o evento fora da Região, participando em provas internacionais para captar mais equipas e garantir um “cabeça de cartaz” de forte impacto mediático em 2026.

Em termos desportivos, o rali, destinado a viaturas Legend Históricas, Spirit, Show e Open, terá cerca de 83 quilómetros de provas especiais distribuídas por dois dias, com classificativas em zonas como Santo da Serra, Palheiro Ferreiro, Meia Serra, Serra d’Água, Boaventura, São Jorge e Referta. O “slalom” final, realizado em zona urbana do Funchal, volta a integrar o programa, após a boa recetividade do público na última edição.