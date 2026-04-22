Alunos madeirenses representam Portugal em feira de ciência em Espanha

Entre os dias 23 a 25 de Abril, Espanha recebe os melhores jovens cientistas na 'Vilaciència 2026 - Feira para Jovens Investigadores', em Vila-real, Valência. Portugal vai estar representado por um grupo de alunos madeirenses, que leva um dos projectos vencedores do Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores 2025, organizado pela Fundação da Juventude.

'Resíduos de Bananeira por um Futuro Mais Sustentável' é o projecto desenvolvido por Ana Matilde Rodrigues, Diogo Abreu e Diogo Mendonça, na Escola B+S com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, na Região Autónoma da Madeira, com a orientação da professora Ângela Morais. "Os jovens cientistas estudaram como se pode combater a poluição causada por plásticos e os impactos das alterações climáticas nos solos, utilizando resíduos de bananeira, cultura abundante na ilha da Madeira. Testaram duas abordagens: biofiltros de talo e pseudocaule para remover microplásticos do ar e bioplásticos feitos de talo, ráquis e casca de banana, combinados com subprodutos locais. Estes materiais foram avaliados quanto à biodegradabilidade, efeito fertilizante e retenção de água. Os resultados mostraram que estas soluções podem substituir plásticos convencionais, melhorar a saúde dos solos e contribuir para um futuro mais sustentável", explica uma nota enviada.

O projecto nacional é um dos 57 presentes nesta feira, desenvolvidos por alunos provenientes de países como Espanha, Portugal, Turquia, Luxemburgo e Brasil. Promovido pelo Colegio Santa María de Vila-real, o concurso espanhol é realizado anualmente e a representação portuguesa é da responsabilidade da Fundação da Juventude.

A Fundação da Juventude organiza, desde 1992, o Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores, uma das principais iniciativas de ciência em Portugal. Destinado a jovens entre os 15 e os 20 anos, estudantes do ensino secundário e superior (no primeiro ano) com projectos científicos e de investigação, desenvolvidos no âmbito escolar, o Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores distingue os melhores e mais promissores projectos apresentados. Além dos prémios monetários, a Fundação da Juventude seleciona iniciativas para representar Portugal e participar - com todas as despesas pagas - em algumas das principais feiras e concursos de ciência de todo o mundo, como é o caso do EUCYS, na Europa, a Mostratec, no Brasil ou a ISEF nos Estados Unidos da América.

A edição de 2026 do Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores, organizada pela Fundação da Juventude, com a co-promoção da Câmara Municipal do Porto e o apoio da Ciência Viva, está em fase de seleção dos projetos finalistas que vão marcar presença, em maio, na Mostra Nacional de Ciência 2026, no Porto.