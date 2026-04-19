Donald Trump critica Espanha por não investir mais em defesa militar
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou ontem Espanha, que classificou como um país que "dá pena ver", pelos "desastrosos resultados económicos", apesar de "não contribuir quase nada para a NATO".
Trump repetiu assim uma crítica recorrente a Espanha, sobre a falta de contribuição económica para a Aliança Altântica.
No mês passado, alegou que Espanha era o único aliado a opor-se a dedicar 5% do Produto Interno Bruto a despesa em defesa.
"Alguém percebeu o mal que vai em Espanha? Os seus resultados económicos, apesar de não contribuir praticamente nada para a NATO, nem para a sua defesa militar, são absolutamente desastrosos. Dá muita pena ver", disse na sua plataforma Truth Social.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o Presidente brasileiro, Lula da Silva, reforçaram na sexta-feira a mensagem de que querem trabalhar pela paz, numa altura em que "uns abrem feridas".