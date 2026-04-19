Alunos da Ribeira Brava representam Madeira na fase regional das Olimpíadas de Geologia

Três alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava, participaram ontem (sábado) na fase regional das Olimpíadas Portuguesas da Geologia, uma iniciativa promovida pela Sociedade Geológica de Portugal.

"Após superarem a fase escolar, os estudantes da escola ribeira-bravense são os únicos representantes da Região Autónoma da Madeira ainda em competição nesta etapa, disputando o acesso à final nacional, integrados na região Sul. Ou seja, os estudantes ribeira-bravenses encontram-se em confronto direto com escolas do continente e dos Açores, elevando significativamente o nível de exigência desta fase da competição", indica nota à imprensa.

E prossegue: "As Olimpíadas Portuguesas da Geologia constituem um concurso académico dividido em três fases –escolar, regional e final –, com o objectivo de promover o interesse pela Geologia e pelas Ciências da Terra entre os alunos do ensino secundário. A fase final da edição deste ano está agendada para os dias 6 e 7 de Junho, em local ainda a anunciar pela organização".

Diz ainda que "em cada etapa, os participantes realizam uma prova teórica composta por 40 questões de escolha múltipla, incidindo sobre conteúdos e competências da disciplina de Biologia e Geologia. A extensão das matérias varia consoante a fase: na etapa escolar, incide sobretudo sobre os conteúdos do 10.º ano; na fase regional, abrange a totalidade do 10.º ano e parte do 11.º; e, na final, contempla toda a componente de Geologia dos dois anos"

Acrescenta que "o grau de exigência das provas aumenta progressivamente ao longo do concurso, sendo mais reduzido na fase escolar e mais elevado na fase final, acompanhando o aprofundamento dos conhecimentos científicos exigidos".



Refere também que "a participação dos alunos da EBSPMA nesta fase evidencia o trabalho desenvolvido pela escola e destaca a capacidade dos jovens madeirenses de competir num contexto nacional exigente e altamente competitivo".

"A participação dos alunos da EBSPMA nesta fase evidencia o empenho e a qualidade do trabalho desenvolvido na escola, bem como o interesse crescente dos jovens pela área das Geociências", concluiu.