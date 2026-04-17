Tondela–Nacional marca o regresso das bebidas alcoólicas aos estádios
O jogo Tondela-Nacional, da 31.ª jornada da I Liga e cuja data ainda não está definida, já deverá ter bebidas alcoólicas à venda. Trata-se de um teste ao regresso da venda de álcool aos estádios portugueses, um objectivo pelo qual a maioria dos clubes nacionais se tem batido ao longo dos últimos anos.
A realização deste teste no Tondela-Nacional espera apenas de aprovação das alterações ao regulamento de segurança por parte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), sendo que a Guarda Nacional Repúblicana (GNR) já emitiu um parecer favoráveç no que concerne ao consumo de bebidas de baixo teor alcoólico para o Estádio João. Cardoso.
Eis as regras de venda e consumo de álcool para o Tondela-Nacional:
- A venda e consumo de bebidas alcoólicas apenas será permitida até 10 minutos após o início do jogo, durante o intervalo e até 10 minutos após o início da segunda parte.
- Será proibida a venda de bebidas alcoólicas em regime de venda ambulante.
- Será proibido vender bebidas alcoólicas com teor alcoólico superior a 6,0 % vol., excetuando-se as zonas VIP devidamente autorizadas.
- Apenas poderão ser vendidas bebidas alcoólicas a adeptos com idade igual ou superior a 18 anos, mediante verificação documental, sempre que solicitado.
- A cada adepto só poderão ser vendidas, no máximo, três bebidas alcoólicas, as quais serão servidas obrigatoriamente em recipientes de material leve e não contundente, exclusivamente no interior dos corredores de acesso às referidas bancadas, local este onde se encontram situados os bares.
- O controlo de entrada e saída destes espaços deverá ser realizado por ARD de forma a assegurar que não há transvio de bebidas alcoólicas.
- O controlo do número de bebidas alcoólicas adquiridas por adepto é efetuado por referência ao título de ingresso, se possível através de registo eletrónico nele efetuado.
Caso um adepto apresente indícios de estar sob a influência de álcool ou manifeste comportamentos violentos, pode ser submetido a testes de controlo de alcoolemia pelas forças de segurança, por iniciativa própria ou a pedido dos assistentes de recinto desportivo;
- O adepto que recuse submeter-se ao teste ou cujo resultado evidencie influência de álcool não pode permanecer no recinto e será afastado pelas forças de segurança.
- Considera-se sob influência de álcool o adepto com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,8 g/l.
- As forças de segurança, mediante parecer prévio fundamentado, poderão vir a suspender, para qualquer jogo específico, a venda e consumo de bebidas alcoólicas nas áreas identificadas no n.º 1.