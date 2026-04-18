Fim da limitação de mandatos e reforço da estabilidade interna

No XX Congresso Regional do PSD Madeira, o secretário-geral José Prada apresentou um conjunto de propostas de alteração aos Estatutos do partido, defendendo a harmonização com as normas nacionais e o reforço da estabilidade organizativa.

Na sua intervenção, sublinhou a necessidade de coerência com o enquadramento do partido a nível nacional, afirmando: “os Estatutos do PSD Madeira não podem contradizer nesta matéria os Estatutos nacionais”.

As alterações estatutárias foram aprovadas por unanimidade e incluem mudanças na estrutura interna e na participação em órgãos do partido.

O ponto central da revisão estatutária foi o fim da limitação de mandatos para a liderança regional, uma alteração que elimina o tecto temporal anteriormente previsto e abre a possibilidade de continuidade na liderança partidária na Madeira, num quadro justificado como de estabilidade política e alinhamento institucional.