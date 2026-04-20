PSP detém 100 condutores com taxa crime de álcool no fim de semana

A PSP registou durante o fim de semana 132 infrações rodoviárias por excesso de álcool, das quais 100 resultaram na detenção dos condutores por ultrapassarem a taxa crime, foi hoje divulgado.

Este número elevado de detenções por taxa superior a 1,20 gramas de álcool por litro de sangue (g/l) surge dias depois de o novo ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, ter anunciado várias medidas para combater a sinistralidade rodoviária, designadamente o aumento das ações de fiscalização de consumo de álcool e excesso de velocidade.

Numa nota hoje divulgada, em que a Polícia de Segurança Pública (PSP) dá especial destaque aos consumos de álcool durante a condução, é adiantado que os outros 32 casos de excesso são na área contraordenacional, com coima e sanção acessória de inibição de condução.

A PSP recorda que no primeiro trimestre do ano realizou 5.322 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 179.922 condutores e efetuou 53.342 testes de despistagem de alcoolemia.

Com a despistagem sobre álcool, a PSP registou naquele período 2.560 excessos (1.050 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool e 1.510 detenções por condução em estado de embriaguez), "o que equivale a uma média de 28 infrações de álcool no exercício da condução por dia", destaca.

A PSP, nas suas competências de segurança rodoviária, tem-se preocupado especialmente com infrações e comportamentos que potenciam a sinistralidade em eixos rodoviários e alerta "mais uma vez" para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool.

Aquela autoridade relembra que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica e que a relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores, como a idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo.

Lembra ainda que o consumo de álcool estreita o campo visual, provocando a chamada visão em túnel, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos, sendo que "esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e de desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários".

Neste sentido, a PSP aconselha os condutores a não ingerirem quaisquer bebidas alcoólicas se forem conduzir e à "colaboração de todos os cidadãos para o importante desígnio de reduzir a sinistralidade rodoviária e o número de vítimas nas estradas".