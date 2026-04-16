Levada do Rei reabre amanhã

O percurso pedestre PR18 – Levada do Rei, em São Jorge, reabre amanhã, 17 de abril, após a conclusão dos trabalhos de recuperação levados a cabo pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), informou a entidade esta tarde.

O trilho encontrava-se encerrado desde 13 de Março, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo, tendo sido alvo de intervenções de limpeza e instalação de varandins, que permitiram restabelecer as condições de segurança para os visitantes.

O trajecto tem início junto à Estação de Tratamento de Águas das Quebradas e conduz os caminhantes por zonas de floresta e paisagens agrícolas de São Jorge e Santana.

Na nota emitida, o IFCN afirma que "o ponto alto da caminhada é a chegada ao Ribeiro Bonito, um espaço isolado de rara beleza, envolto pela densa vegetação da floresta Laurissilva. No final do percurso, os visitantes podem ainda conhecer o Moinho de Água de São Jorge, o único em funcionamento na região, alimentado pelas águas da Levada do Rei. Com cerca de três séculos de existência, este engenho continua a laborar, sob a supervisão de um moleiro local, moendo cereais cultivados nos tradicionais poios agrícolas."

Por fim, o IFCN apela ao cumprimento das normas de segurança e à preservação ambiental durante a utilização dos percursos pedestres.