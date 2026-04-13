Percurso de Madalena Costa justifica atribuição do nome ao pavilhão de Santa Cruz

A Assembleia Legislativa da Madeira vai discutir e votar, esta semana, o projecto de resolução da autoria do JPP que recomenda ao Governo Regional a atribuição do nome da jovem Madalena Costa ao Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Para o partido, o seu percurso justifica esta homenagem.

Numa iniciativa política realizada hoje, Patrícia Spínola frisou que "Madalena Costa é, hoje, um rosto que vence a uma escala global. Ao sagrar-se Campeã Mundial Sénior em Pequim, aos 17 anos — a mais jovem de sempre e a primeira portuguesa a atingir este zénite — a Madalena provou que a nossa insularidade não é uma barreira. E esta é apenas uma das inúmeras vitórias que soma".

Para o JPP, "o reconhecimento público deve ser tempestivo e proporcional ao mérito”, pelo que "não podemos esperar décadas para honrar quem, no tempo presente, é uma das 40 mulheres mais influentes de Portugal e uma referência incontornável da patinagem artística mundial".

“Esta recomendação, própria de um movimento de cidadãos que dá voz à vontade da população, visa transmitir que o sucesso é possível com disciplina e ética”, é referido. “Recomendamos formalmente ao Governo Regional a atribuição do nome ‘Madalena Costa – Campeã de Patinagem Artística’ ao Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz”.

No texto que subirá a plenário pode ler-se o reconhecimento “ao papel vital do clube Santacruzense e da sua estrutura técnica, saudando a treinadora Sheila Rodrigues, que esteve na primeira linha deste percurso”.

“Ao perpetuarmos o nome de Madalena Costa num espaço público estamos, em primeiro lugar, a homenagear e, em segundo lugar, a investir na memória coletiva desta Região, demonstrando reconhecer a excelência. É um ato de justiça para com uma atleta que, com humildade e mestria, elevou a bandeira do país no topo de pódios mundiais”, conclui o JPP.