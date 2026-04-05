Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos

O dia apresenta períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos, passando a chuva mais persistente no final do dia. O vento sopra fraco, inferior a 15 km/h, tornando-se moderado do quadrante Oeste a partir do fim da manhã, podendo atingir rajadas fortes de até 45 km/h nas terras altas.

Na região do Funchal, o céu estará muito nublado durante a manhã, tornando-se geralmente pouco nublado durante a tarde. Existe possibilidade de chuva fraca no final do dia, com vento fraco, abaixo de 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas terão 2 a 2,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas atingem 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar situa-se entre os 18 e os 19 graus.