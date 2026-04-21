Montenegro promete a Lula ser parceiro para Brasil se projectar na economia europeia

O primeiro-ministro prometeu hoje que Portugal será "um parceiro" para o Brasil se projetar na economia europeia de forma mais aprofundada com a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e o Mercosul em maio.

Luís Montenegro falava ao lado do Presidente do Brasil, Lula da Silva, após um encontro entre os dois de cerca de uma hora na residência oficial do primeiro-ministro português.

"Relativamente ao futuro estamos muito empenhados, e sei que é recíproco, no aprofundamento de tudo aquilo que tem a ver com a implementação e entrada em vigor, ainda que de forma provisória nesta ocasião, do acordo da União Europeia com o Mercosul", assegurou.

Montenegro lembrou que Portugal foi "e é um defensor intransigente deste acordo", tal como o Brasil foi determinante para a sua implementação, depois de mais duas décadas de negociações.

"Este acordo marca, do ponto de vista histórico, um momento a partir do qual o Brasil se pode projetar de forma mais objetiva e de forma mais profunda na economia europeia e Portugal será um parceiro nesse caminho da economia brasileira", prometeu.

Por outro lado, assegurou, "Portugal será um motor do aprofundamento das relações em sentido contrário"

"Seja das relações económicas que levam as empresas portuguesas ao Brasil, e há muitas, seja como ponto de contacto entre as empresas europeias e os projetos de desenvolvimento de cooperação económica à escala europeia no Brasil", disse.

O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul vai entrar provisoriamente em vigor a partir de 01 de maio.

O acordo só pode ser plenamente concluído quando for votado e aprovado pelo Parlamento Europeu, processo que está atualmente parado depois de, em janeiro, os eurodeputados terem decidido enviar o acordo para o Tribunal de Justiça da UE para verificar a sua conformidade com a legislação comunitária.

O acordo, assinado em 17 de janeiro depois de mais de 20 anos de negociações, visa eliminar ou reduzir drasticamente as tarifas alfandegárias entre os dois blocos.

Além da parte comercial, o acordo inclui ainda uma parceria política, tendo esta de ser ratificada por todos os Estados-membros.

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é uma organização intergovernamental sul-americana fundada em 1991, com sede em Montevideu.

É um dos maiores blocos económicos em produto interno bruto (PIB), o maior produtor de alimentos do mundo e integra Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai.