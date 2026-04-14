Lula defende papa e critica Trump por usar autorretrato de  Jesus

O Presidente brasileiro defendeu hoje o Papa Leão XIV, afirmando que "ninguém precisa ter medo de ninguém", e criticou o chefe de Estado norte-americano por utilizar uma imagem de inteligência artificial em que se assemelha a Jesus.

"Está correto na crítica que fez ao presidente Trump, ninguém precisa ter medo de ninguém", afirmou Lula da Silva em entrevista ao site 247, Revista Fórum e DCM, em Brasília, após as críticas do Presidente dos Estados Unidos ao pontífice.

Na mesma entrevista, de acordo com a imprensa local, Lula da Silva criticou a polémica imagem usada por Donald Trump, na qual através da inteligência artificial o Presidente dos Estados Unidos se assemelha a Jesus.

"Aquela imagem de Jesus Cristo, aquilo, sinceramente, não contribui com quem acredita no sistema multilateral e na democracia", considerou Lula da Silva.

As declarações surgem depois de Trump ter criticado duramente o Papa pela sua oposição à guerra no Irão, iniciada pelos Estados Unidos e por Israel no passado dia 28 de fevereiro, acusando-o de ser "fraco contra o crime e terrível em política externa".

Leão XIV respondeu que não teme a administração norte-americana e reiterou o seu compromisso de "erguer a voz para construir a paz".