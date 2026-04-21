Presidente do Brasil hoje em Lisboa para encontro com Seguro e Montenegro

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, é esperado hoje em Lisboa para reuniões com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com Presidente da República, António José Seguro, para discutir temas como imigração, xenofobia e aeronáutica.

Na agenda com Montenegro, no Palácio do São Bento, serão tratados ainda temas de cooperação nas áreas de ciência, de tecnologia e de inovação, adiantou a diplomacia brasileira.

Já na agenda bilateral com Seguro, no Palácio de Belém, Lula da Silva irá abordar segurança internacional e temas de interesse da comunidade brasileira, como a nova lei de nacionalidade portuguesa.

Este será o primeiro encontro entre Lula da Silva e Seguro, já que o chefe de Estado brasileiro não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português devido a uma sobreposição na agenda.

O Chega convocou uma concentração junto ao Palácio de Belém, em protesto contra a visita do chefe de Estado brasileiro, que deve contar com a presença do presidente do partido, André Ventura. Para o mesmo local está agendada uma outra concentração, mas de apoio ao Presidente brasileiro, organizada pelo núcleo em Portugal do Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva.

O chefe do Executivo do Brasil será acompanhado por sete ministros, entre os quais o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A comitiva também contará com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana.

Lula da Silva estará em Lisboa apenas um dia, após passagem por Espanha e Alemanha.

Mmebros do Governo brasileiro calculam que a visita à Europa de Lula da Silva deve ser a sua última viagem internacional antes das eleições gerais de outubro, quando disputa a reeleição para um quarto mandato.