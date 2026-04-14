PTP condena 'guerra' do PSD-M pelo tecto máximo das viagens

O PTP considera vergonhosa a falta de articulação do PSD, em relação ao subsídio social de mobilidade, uma vez que considera que expõe "um braço de ferro inaceitável sobre o fim do teto máximo no preço das passagens". "É incompreensível que o PSD apresente propostas na República que os dirigentes na Madeira logo vêm desautorizar", aponta Raquel Coelho.

Os trabalhistas afirmam que "o Governo Regional diz uma coisa, o grupo parlamentar garante o contrário. Há claramente duas vozes no PSD". "Acreditamos na dupla Jaime Filipe e Pedro Coelho ou na dupla Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus?”, questiona Raquel Coelho.

Para o PTP, este desentendimento entre o grupo parlamentar do PSD e do Governo Regional prova que o PSD está em guerra aberta, antes do congresso. "Enquanto uns defendem o direito dos madeirenses a preços justos, outros parecem ceder a pressões externas, transformando a continuidade territorial num autêntico hospício político", termina.

