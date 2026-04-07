Vídeo ilustra queda de granizo no Pico Ruivo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontava hoje para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira e a existência de precipitação associada às baixas temperaturas contribuíra para isso.

Após vários dias de tempo estável e temperaturas amenas, os picos mais altos da Madeira voltaram a pintar-se de branco, como é o caso da zona do Pico Ruivo, onde já caiu granizo no início desta manhã.