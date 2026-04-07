Vídeo ilustra queda de granizo no Pico Ruivo
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontava hoje para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira e a existência de precipitação associada às baixas temperaturas contribuíra para isso.
Após vários dias de tempo estável e temperaturas amenas, os picos mais altos da Madeira voltaram a pintar-se de branco, como é o caso da zona do Pico Ruivo, onde já caiu granizo no início desta manhã.
Neve pinta de branco os picos mais altos
Temperaturas negativas e precipitação confirmam previsão do IPMA