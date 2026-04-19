Fogo num cântaro de cimento com lixo mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertado na tarde deste domingo, pelas 16 horas, para uma explosão seguida de fumo na zona do Pico das Romeiras, no Funchal.

A corporação accionou, de imediato, quatro viaturas e 13 elementos. À chegada, os bombeiros verificaram que as chamas tinham origem num cântaro de cimento onde se encontrava lixo. No meio dos resíduos estaria, ao que tudo indica, uma garrafa de spray, que terá provocado a 'explosão'.

A situação foi rapidamente controlada, tendo os bombeiros procedido à extinção do incêndio, sem registo de feridos ou danos adicionais.