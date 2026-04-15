'Merlin' assegura transporte de dois doentes para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa transportou, durante a tarde de ontem, dois doentes a necessitar de cuidados médicos urgentes, entre o Porto Santo e a Madeira.

A missão foi realizada com o helicóptero EH101 - Merlin, da Esquadra -751 "Pumas".

Nas redes sociais, a entidade indica que "a #ForçaAérea voa, sempre, "Para que outros vivam".